Названа сумма помощи малообеспеченным гражданам

2018-04-16 12:45 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Азербайджане действует система социальных пособий и стипендий, назначаемых различным группам населения. Обеспечивается и регулярное повышение этих выплат.

Как передает Oxu.Az, об этом министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов сказал в интервью официальному сайту партии «Ени Азербайджан».

Он отметил, что в 2017 году социальное пособие было назначено 482,9 тыс. людей, что составляет 4,8 процента населения страны.

«Из них 385 тыс. человек получили ежемесячное, 97,9 тыс. человек – единовременное социальное пособие.

Кроме того, согласно различным указам и распоряжениям президента Азербайджанской Республики, 60 тыс. людей была назначена и выплачена стипендия президента Азербайджанской Республики».

По словам министра, каждый месяц малообеспеченной прослойке населения выплачивается 11,9 млн. манатов адресной социальной помощи.

Л.А.

