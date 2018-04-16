Узбекистан намерен обновить автобусный парк

2018-04-16 12:29 | www.trend.az | 5

Узбекистан планирует принять ряд законодательных норм, которые предусмотрят поэтапный вывод из эксплуатации городских автобусов и микроавтобусов, срок эксплуатации которых превышает 7 лет.

Как сообщает в понедельник Sputnik Узбекистан, это предусмотрено Концепцией развития автомобильного транспорта до 2030 года.

На сегодняшний день в республике работает свыше 6 тысяч автомобильных перевозчиков, имеющих в своем ведении около 115 тысяч лицензированных автотранспортных средств, в том числе 7801 автобусов, 3531 микроавтобусов, 36,6 тысячи микровенов "Дамас" и 22,7 тысячи линейных такси. При этом 20 процентов перевозчиков приходится на город Ташкент.

При этом интересно, что из 4377 пассажирских маршрутов не работает 865 или около 20 процентов, в том числе 422 автобусных маршрута и 443 маршрута маршрутных такси. Основная причина — нехватка автобусов и микроавтобусов, изношенность подвижного состава, обновление которого осуществляется несистемно и неритмично.

Из 7801 автобуса и 3531 микроавтобуса только 1641 (21 процент) и 264 (7 процентов) имеют небольшой пробег от 1 до 3 лет. Еще 2580 (33 процента) автобусов и 1673 (47 процентов) микроавтобусов имеют пробег от 4 до 7 лет, оставшиеся 3580 (46 процентов) автобусов и 1494 (42 процента) микроавтобуса полностью изношены.

Важно, что износ автобусов, работающих в столице, такой же, как в целом по республике. Состояние микроавтобусов можно оценить как удовлетворительное: 17 процентов имеют незначительный пробег от 1 до 3 лет, 63 процента — пробег от 4 до 7 лет, 20 процентов — полностью изношены.