SOCAR: Ведется подготовка к принятию итогового инвестиционного решения по месторождению Абшерон

2018-04-16 12:25 | www.apa.az | 6

В первом квартале этого года на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли пробурены и сданы в эксплуатацию 5 нефтяных скважин. В целом, в 2018 году на АЧГ планируется передать в эксплуатацию 12 добывающих и 4 водонагнетательных скважин.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), в настоящее время продолжаются буровые работы по проекту «Шахдениз-1», в этом году ожидается завершение бурения 2-х добывающих скважин. Завершены буровые работы на одной скважине в рамках «Шахдениз-1», в течение года ожидается завершение бурения 5 добывающих скважин.

Вице-президент SOCAR по вопросам геологии и геофизики Бахрам Гусейнов отметил, что вскоре стартует этап первичного детального проектирования по разработке месторождений Карабах и Умид, продолжаются проектные работы по бурению первой разведочной скважины на структуре Бабек: «В настоящее время продолжаются работы по инженерному проектированию в рамках схемы первичной добычи на месторождении Абшерон, ведется подготовка к принятию итогового инвестиционного решения».