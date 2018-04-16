Синоптики обещают до 20 градусов тепла

2018-04-16 12:56 | www.oxu.az | 6

В Баку и на Абшеронском полуострове 17 апреля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами туман, изморось. Будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на полуострове ночью составит 6-8°, днем 12-16° тепла, в столице - ночью 6-8°, днем 14-16° тепла.

Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба, относительная влажность - ночью 70-80%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако в первой половине дня в некоторых горных районах будут грозы, осадки. Местами возможен туман. Будет дуть переменчивый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем - 15-20° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - 6-11° тепла.