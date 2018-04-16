Активы Kapital Bank превысили три миллиарда манатов

2018-04-16 12:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Активы Kapital Bank на первое апреля 2018 года составили 3,2 миллиарда манатов, кредитный портфель - 1,2 миллиарда манатов, сообщает банк в понедельник.

Объем клиентских депозитов в Kapital Bank составил 2,4 миллиарда манатов, вклады населения составили 903,4 миллиона манатов. Таким образом, прирост данного показателя за рассматриваемый период восемь процентов.

На первое апреля 2018 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 225,3 миллиона манатов, а уставной капитал 185,9 миллиона манатов.