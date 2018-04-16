Названа дата заседания Конституционного суда Азербайджана в связи с результатами президентских выборов (версия 2)

2018-04-16 12:41 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Заседание пленума Конституционного суда по утверждению протокола Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об итогах президентских выборов, состоявшихся в Азербайджане 11 апреля 2018 года, и результатам выборов, назначено на 17 апреля, сообщили Trend в понедельник в суде.

Протоколы были подписаны в ходе прошедшего в минувшее воскресенье заседания ЦИК. Согласно окончательным итогам выборов Президента, Ильхам Алиев набрал 86,02 процента голосов избирателей.

Вторым стал Захид Орудж ( самовыдвиженец), который набрал 3,12 процента голосов. Далее следуют председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу, который набрал в ходе голосования на выборах 3,03 процента, председатель Партии Единого народного фронта Азербайджана (ПЕНФА) Гудрат Гасангулиев - 3,02 процента, председатель партии "Современный Мусават" Хафиз Гаджиев – 1,52 процента, председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде – 1,38 процента, председатель Партии национального возрождения Фарадж Гулиев – 1,17 процента, кандидат от инициативной группы фронтистов Рази Нуруллаев – 0,74 процента голосов.

Всего на выборах проголосовали 3 962 123 избирателя.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане избирательным правом обладают 5 332 817 человек, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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