За установку на стене церкви доски с надписью «геноцид армян» турки намерены обратиться в суд с иском против муниципалитета Амстердама

2018-04-16 15:22 | www.apa.az | 4

Об этом турецкому бюро АПА сообщил представитель турецкой партии «Ватан» в Голландии Ахмет Уяр. По его словам, будут приняты меры для недопущения размещения на стене церкви доски с надписью «геноцид армян».

«Муниципалитет Амстердама разрешил установить на стене церкви доску, символизирующую вымышленный «геноцид». Согласно решению Европейского суда по правам человека, политические институты не имеют права принимать решения в связи с историческими событиями и символизировать их. В настоящее время мы ведем серьезную работу над этим вопросом. Установить доску на стене предполагается 21 апреля, что подчеркивает коварство армян. В связи с этим вопросом мы наймем профессионального и объективного адвоката.

В ближайшие дни мы выдвинем иск в отношении Амстердамского муниципалитета, после чего станут известны детали этого вопроса. Наша борьба с вымышленными обвинениями будет продолжаться в европейском масштабе», - добавил он.

Отметим, после подачи жалобы на Швейцарию в июне 2008 года турецким политиком Догу Перинчеком 17 декабря 2013 года Европейский суд по правам человека постановил, что события 1915 года нельзя назвать «геноцидом». Большая Палата ЕСПЧ 28 января 2015 года подтвердила это решение.