В Грузии стал известен первый кандидат в президенты

2018-04-16 15:34 | www.apa.az | 5

В Грузии стал известен первый кандидат на высший пост в государстве в ходе президентских выборов в октябре.

Как сообщает грузинское бюро АПА, лидер партии «Новый политический центр «Гирчи» Зураб Джапаридзе в своем видеообращении заявил о намерении участвовать в президентской гонке.

Он сказал, что партия «Новый политический центр «Гирчи» добилась значительных изменений в политической жизни страны.

Отметим, партия «Новый политический центр «Гирчи» была создана в апреле 2016 года. Она прибегала в своей политической деятельности к нестандартным методам. В партии представлены бывшие соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Партия выступает за легализацию в стране использования марихуаны. Кроме того, создав религиозное крыло организации, члены партии регистрируют призывников как религиозных деятелей и выдают им справку об освобождении от воинской обязанности.