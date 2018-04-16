Президент наградил Рамиза Мехтиева - ФОТО

2018-04-16 13:20 | www.oxu.az | 4

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил главу Администрации президента Рамиза Мехтиева с юбилеем, наградил орденом «Шохрат» за плодотворную деятельность по укреплению государственности и большие заслуги в развитии науки.

Как сообщает Oxu.Az, Рамиз Мехтиев выразил признательность главе государства за награду и высокую оценку, данную его деятельности.

Глава АП отметил исключительные заслуги Ильхама Алиева в еще большем укреплении государственности современного Азербайджана, фундамент которого был заложен Гейдаром Алиевым, и подчеркнул, что именно под руководством главы государства Азербайджан достиг очень больших успехов во всех сферах.