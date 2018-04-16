Стоит ли ждать изменения курса маната в Азербайджане?

2018-04-16 17:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С апреля 2017 года курс азербайджанского маната по отношению к доллару держится на уровне 1,7 AZN/USD. Стабильность национальной валюты поддерживают восстанавливающиеся показатели экономического роста, доверие населения к манату, растущий экспорт и другие факторы.

Однако в последнее время вновь возобновились спекуляции о возможной девальвации маната. Так есть ли предпосылки для удешевления национальной валюты?

Инфляция и политика Центрального банка

Основная задача Центробанка на этот год - достижение низкого уровня инфляции на уровне шести-восьми процентов. Удешевление маната может вызвать рост цен, то есть повышение инфляции, что идет вразрез с политикой ЦБА.

Комментируя возможность девальвации маната, председатель ЦБА Эльман Рустамов ранее уже заявлял, что монетарный регулятор не допустит резкого удешевления или укрепления маната, потому что это может привести к ряду нежелательных макро- и микроэкономических рисков. У ЦБА, подчеркнул Рустамов, три приоритета - стабильный курс с низкой волатильностью, дешевая валюта и низкая инфляция.

Международные организации также считают, что нет причин для удешевления маната. В частности, по мнению аналитиков международного рейтингового агентства Moody’s, на сегодня нет давления на азербайджанский манат, и в этой связи инфляция в стране в ближайшие два года составит пять-шесть процентов.

На манат также может влиять денежная политика соседних стран или тех, с кем у Азербайджана большие объемы торгового оборота. В частности, опасения часто озвучивались в отношении доллара, базовая ставка которого была повышена ФРС США в марте этого года.

Однако, как сообщил Trend глава отдела валютной стратегии Saxo Bank Джон Харди, в настоящее время повышение базовой ставки не окажет весомого влияния на курс азербайджанского маната. Изменение же курса евро не так актуально для азербайджанского маната, считает он, как, например, тот же доллар или цены на нефть.

Торговый баланс

Экспортные операции обеспечивают приток иностранной валюты в страну. Если страна экспортирует больше, чем импортирует, то ее торговый баланс остается положительным, что в свою очередь, способствует укреплению национальной валюты.

По итогам 2017 года профицит торгового оборота Азербайджана составил 5,03 миллиарда долларов. То есть, объем экспорта товаров на более чем пять миллиардов долларов превышает объемы импорта. Если взять счет текущих операций [то есть добавить к торговому обороту еще и торговлю услугами], то его профицит составил по итогам года 1,68 миллиарда долларов.

Позитивная тенденция продолжается и в настоящее время, так положительное торговое сальдо в январе-марте 2018 года составило 1,16 миллиарда долларов [данные по счету текущих операций за тот же период пока недоступны].

Дополнительный приток иностранной валюты в страну также обеспечивает развитие туризма. В последнее время правительство целенаправленно работало в этом направлении. В 2017 году число посетивших Азербайджан туристов выросло на 20 процентов, а за первый квартал этого года - почти на 13 процентов.