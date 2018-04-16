Batı “Stratejik Panik Atak” Döneminde

2018-04-16 14:41 | www.trend.az | 1

Batı bütün jeostratejik hesaplarını, üç ölçekte üç bölgeye odaklanarak yapıyor. Küçük ölçekte Suriye, orta ölçekte Orta doğu ve büyük ölçekte ise Asya bölgesi. Suriye üzerinden, İsrail’in çıkarları için Orta doğu’da bölgesel büyük bir kaosa yatırım yapıyor. Ortadoğu üzerinden, Afganistan’ı merkeze alarak istikrarsızlığı Orta Asya ve Güney Asya’ya taşımayı planlıyor. Böylece bu bölgelerin “Orta Doğulaşma”sını sağlayarak Yeni Kara İpek Yolu’nu kesmeyi hedefliyor. Asya üzerinden ise, Kuzey Kore’den başlayarak, Güney Çin Denizi, Yemen ve Suriye gibi bölgeler üzerinden Doğu Akdeniz’i merkeze alarak askeri hesaplarla Yeni Deniz İpek Yolu’nu kesmeyi hedefliyor.

Afganistan’ı, Irak’ı, Suriye’yi, Libya’yı, Yemeni mahvettiler. İsrail-Suudi Arabistan ve Mısır’ı Filistin’e karşı bir araya getirdiler. Şimdi ise Türkiye ile Rusya’yı karşı karşıya getirmeye ve İran’ı parçalamaya çalışıyorlar. Emirlerine uymayan Müslüman ülkelere karşı topyekun savaş başlattılar. Ülkeleri parçalıyor, şehirleri harabeye çeviriyor, masum insanları mülteci olmaya zorluyorlar. Müslüman ülkeleri bir bir tarih dışına itmeye çalışıyorlar. Ve bütün bunları terör örgütlerini kullanarak yapıyorlar. Geleneksel sömürü düzenlerini korumak için, şimdi de Suriye üzerinden yeni bir dünya savaşı çıkarmaya çalışıyorlar.