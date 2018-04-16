Турция предупредила Грецию

2018-04-16 15:45 | www.apa.az | 5

Турция обратилась к Греции с предупреждением в связи со спорными островами в Эгейском море.

Как сообщает АПА со ссылкой на турецкий канала NTV, глава МИД Турции Мовлут Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что в Эгейском море есть маленькие острова, принадлежность которых по Лозаннскому договору не ясна.

Некоторое время назад наблюдалась напряженность в связи с Кардакскими скалами, наблюдалось противостояние атакующих катеров. Вчера же над одним из островов был поднят флаг Греции, который наши военные ликвидировали. Если подобное произойдет завтра, то мы снова так поступим. В подобной напряженности необходимости нет, это может спровоцировать вооруженный конфликт. В Греции министр обороны – любитель популизма. Мы предложили не обострять ситуацию в Эгейском море», - подчеркнул М.Чавушоглу.