Столтенберг: «Ни одна страна НАТО не подвергалась террору как Турция»

2018-04-16 16:03 | www.apa.az | 3

Сегодня начался визит в Турцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.



Как сообщает АПА со ссылкой на турецкий телеканал NTV, генсек провел встречу с министром иностранных дел Турции Мовлутом Чавушоглу.

На состоявшейся после встречи пресс-конференции Й.Столтенберг сказал, что ни одна страна НАТО не подвергалась террористической угрозе в той же степени что и Турция. Он отметил, что Турция приютила у себя 3 млн беженцев.

Й.Столтенберг отметил, что Турция информирует НАТО в связи с проводимой в Африне операцией «Оливковая ветвь» и осуществляет эту операцию прозрачно. Говоря об ударах, наносимых США, Великобританией и Францией по ряду военных объектов в Сирии, генеральный секретарь сказал, что эти страны не могут закрывать глаза на применение химического оружия, и их действия стали ответом на это.

М.Чавушоглу призвал НАТО поддерживать Турцию: «Борьба с терроризмом не должна быть делом только одной страны НАТО. Мы не просили поддержки у НАТО во время операции в Африне, и операция прошла успешно. Теперь мы должны предпринимать совместные усилия для улучшения жизни людей».