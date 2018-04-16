Несмотря на протесты, Саргсяна выдвинули в премьеры

2018-04-16 14:19 | www.oxu.az | 5

Входящие в правящую коалицию Республиканская партия Армении и «Дашнакцутюн» выдвинули кандидатуру бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьера.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил в понедельник журналистам вице-спикер армянского парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.

«Согласно действующей процедуре, РПА и Дашнакцутюн выдвинули кандидатуру Саргсяна, завтра руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян предложит кандидатуру от имени фракции, мы ее обсудим в установленном законом порядке и проголосуем», - сказал Шармазанов.

Напомним, что в последние дни в Армении происходят различные протестные акции против назначения экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром, сопровождающиеся столкновениями с полицией.