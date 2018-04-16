МИД России порекомендовал избегать мест массового скопления людей в Ереване

2018-04-16 17:34 | www.trend.az | 5

Министерство иностранных дел РФ порекомендовало россиянам, находящимся в Ереване, избегать мест массового скопления людей из-за демонстраций в столице Армении, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник руководитель акции, направленной против назначения экс-президента Сержа Саргсяна премьером, депутат Никол Пашинян со своими сторонниками пытался прорваться в здание парламента в Ереване, полиция пресекла эти попытки. Сейчас стычки прекратились. Участников митинга призывают отойти от полицейского кордона.

Один из участников акции сообщил РИА Новости о нескольких пострадавших. На место прибыли две машины скорой помощи. Представитель полиции заявил РИА Новости, что пока у него таких данных нет.