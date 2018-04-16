В Ереване трое полицейских пострадали во время столкновений с митингующими (Обновлено)

2018-04-16 17:40 | www.trend.az | 3

Трое правоохранителей госпитализированы в понедельник после стычки с участниками акции против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

"Трое полицейских госпитализированы. Одному из них, по всей видимости, потребуется операция", — сказал Джаноян.

16:27 (GMT+4) Митингующие в Ереване против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром заявили, что в ходе столкновений с полицией есть пострадавшие, в полиции эту информацию опровергают, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник руководитель акции, направленной против назначения Саргсяна премьером, депутат Никол Пашинян со своими сторонниками пытался прорваться в здание парламента в Ереване, полиция пресекла эти попытки. Сейчас стычки прекратились. Участников митинга призывают отойти от полицейского кордона.

Один из участников акции заявил РИА Новости, что в ходе стычки были несколько пострадавших. На место прибыли две машины скорой помощи.

При этом представитель полиции заявил РИА Новости, что пока у него таких данных нет.

12:23 (GMT+4) Митингующие против назначения Сержа Саргсяна на пост премьера Армении ворвались в здание Ереванского государственного базового медицинского колледжа, сообщают армянские СМИ.