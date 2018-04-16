МЭПР: Уровень воды в реках Большого и Малого Кавказа поднялся - СПИСОК

2018-04-16 16:07 | www.apa.az | 7

«В результате сильных дождей, продолжавшихся с 15 по 16 апреля на территории Большого Кавказа – Балакена, Загаталы было зафиксировано резкое повышение уровня воды в реках Мазымчай, Талачай и Балакенчай. Наблюдались также кратковременные наводнения».

Об этом сообщил АПА главный гидролог бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев. Он сказал, что в результате дождей уровень воды в реке Ганых резко поднялся: «В течение дня в реке Ганых зарегистрировано повышение уровня воды на 82 см».

Главный гидролог сказал, что в результате атмосферных осадков в реках Курекчай, Заямчай и Гянджачай, протекающих по территории Малого Кавказа, произошло повышение уровня воды на 5-6 см.