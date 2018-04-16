Эрдоган: Запад посредством террористических организаций пытается запятнать исламский мир

2018-04-16 16:23 | www.apa.az | 7

«Мусульмане сталкиваются с систематическими атаками после событий 11 сентября».

Как сообщает АПА со ссылкой на NTV, об этом на мероприятии, посвященном мусульманским меньшинствам, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, террористические организации ИГ и «Боко харам» наносят удар по исламскому миру: «Нам говорят – ведь ислам примиряет, а они убивают людей под прикрытием ислама. Многие западные страны подливают масла в огонь, чтобы скрыть свои внутренние проблемы. Самую кровавую резню совершали эти западные страны. Теперь же они учат нас. В прошлый раз я одной из этих стран заявил: вы убили 5 млн человек в Алжире, теперь в связи с сирийской проблемой учите нас. Они совершали массовые убийства в Руанде и других местах, и разве ответили за это?».

Он отметил, что Запад посредством террористических организаций пытается запятнать исламский мир: «Именно поэтому на Западе стали приходить к власти неофашистские партии. Дома мусульман, мечети становятся мишенью антиисламских групп. В Германии, Нидерландах, Бельгии и Франции продолжаются атаки на мусульман. Покрывающие голову женщины подвергаются оскорблениям. Одной из таких стран является Франция. Франция изгнала из страны даже цыган. Это в открытой форме противоречит правам человека, правовым нормам.



Эрдоган заявил, что страны Запада не замечают этнической чистки мусульманских меньшинств в ряде стран.