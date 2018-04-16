Гянджинец пойман на продаже поддельных моющих средств

2018-04-16 14:37 | www.oxu.az | 5

В Главное управление полиции города Гянджа поступила информация о том, что в различных районах столицы продают поддельные моющие средства из микроавтобуса.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудники Главного управления уголовного розыска Главного отдела полиции города Гянджа задержали автомобиль марки «Ford-Transit».

В микроавтобусе, управляемом жителем Гянджи Раилем Абдыевым, сотрудники городской полиции выявили 401 бутылку поддельного средства для мытья посуды «Fairy», 297 пакетов из-под стирального порошка «Ariel» и другие вещественные доказательства.

По факту ведется расследование.