Интернет-Премия NETTY2018 приглашает к участию

2018-04-16 14:41 | www.oxu.az | 7

Началось проведение Национальной Интернет-Премии Азербайджана NETTY2018.

Основанная в 2004 году премия NETTY ежегодно выявляет и награждает лучшие азербайджанские ИТ-проекты, значимые веб-ресурсы и передовых деятелей в сфере информационных технологий.

Прием заявок участников конкурса будет продоходить на сайте www.netty.az с 15 апреля по 15 мая 2017 года.

15 мая стартует голосование Экспертного совета и Виртуального жюри, формирующее список номинантов премии. А 22 мая начнет свое голосование Академия NETTY - для определения победителей из числа номинантов.

Победители NETTY2018 официально объявляются на торжественной церемонии награждения. Победителям вручается главный приз конкурса - статуэтка NETTY. На церемонию приглашаются все номинанты премии. О дате и месте проведения церемонии будет сообщено дополнительно.

В рамках конкурса также проводятся голосование по внеконкурсным поощрительным номинациям.

Виртуальное жюри формируется из интернет-пользователей. Стать членом жюри и участвовать в отборе номинантов конкурса может каждый, зарегистрировавшийся на сайте www.netty.az с помощью социальных сетей. Виртуальное жюри выбирает трех номинантов из общего числа участников конкурса в номинации «Выбор виртуального жюри».

Экспертный совет формируется по персональному приглашению организационного комитета конкурса и представлен специалистами в области дизайна, программирования, маркетинга, журналистики и т.п. Экспертный совет выбирает по три номинанта в каждой из номинаций.

Академия NETTY представлена авторитетными личностями, занятыми в общественных, государственных и бизнес-структурах Азербайджана. Академия определяет победителя премии в каждой из существующих номинаций.

Традиционно в рамках конкурса будут названы лучшие ресурсы в Азербайджане по следующим номинациям: «Азербайджан», «Государственный сайт», «Образование и наука», «Культура и искусство», «Общество», «Информация и новости», «Сервис-сайт», «Корпоративный сайт», «Лучший проект в области электронной коммерции», «Спорт», «Персональный сайт», «Выбор виртуального жюри», «Лучшая страница Facebook».

Регистрация во всех основных номинациях является платной.

В рамках конкурса также будут вручены премии в номинации «Мобильное приложение года» и в почетных номинациях: «За вклад в развитие отечественных информационных технологий» и «ИТ-Событие года».

В текущем году конкурс проводится при официальной поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий АР, Министерства культуры и туризма АР.

Генеральный партнер премии - компания NAR.

Золотой партнер – Дата Центр компании «Azintelecom».

Официальными партнерами премии выступают компания Mi Mobile, компания Carlsberg Azerbaijan, выставка BakuTel, компания SmartHost, оператор KATV1, компания Golden Pay, веб-агентство Renley.az.

Информационные партнеры проекта: журнал Infocity, телеканал CBC, веб-порталы Sputnik.az, Oxu.az, Media.az, Salamnews.org, DeJure.az.

Премия NETTY была основана в 2004 году. Это первая профессиональная премия в области информационных технологий, созданная для содействия развитию национального сегмента Всемирной Сети и ИТ-рынка в целом.

По вопросам партнерства обращайтесь по адресу: info@netty.az.