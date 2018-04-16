Текущая неделя будет неспокойной для мирового финансового рынка - эксперт

2018-04-16 17:42 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Текущая неделя будет неспокойной для мирового финансового рынка, сказал в понедельник Trend главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.

"Главным событием выходных стал ракетный удар по Сирии, осуществленный США и союзниками, однако есть четкое ощущение того, что это была однократная акция "для галочки" без какого-либо явного намерения продолжить кампанию против сирийского правительства. Однако взаимные заявления России и Запада нисколько не успокаивают, а Китай подключился к вопросу и поддерживает Россию, что, несомненно, увеличивает риск возможных последствий в данной ситуации. Сегодня мы ожидаем дальнейших санкций США против российских компаний, работающих с Сирией, а рубль в данный момент все еще находится в невыгодном положении. И проблема не решится сейчас или в ближайшем будущем", - отметил Харди.

По его словам, на этой неделе следует уделить пристальное внимание фунту стерлингов, поскольку он весьма дерзко опустился ниже границы долгосрочного диапазона по сравнению с евро на прошлой неделе.