Махмуд Мамедгулиев примет участие во встрече глав МИД ОЭС

2018-04-16 16:44 | www.apa.az | 8

Завтра в столице Таджикистана Душанбе состоится встреча министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщили АПА в МИД, Азербайджан на мероприятии будет представлять заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

По информации сайта News.tj, на мероприятии будут обсуждены цели и задачи, вопросы реализации соглашений, достигнутых между государствами-членами ОЭС, сотрудничества между ОЭС и другими международными организациями.

На встрече будет принята программа помощи ОЭС для Афганистана.