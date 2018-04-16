Махмуд Мамедгулиев примет участие во встрече глав МИД ОЭС

2018-04-16 16:44 | www.apa.az | 8
Завтра в столице Таджикистана Душанбе состоится встреча министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Как сообщили АПА в МИД, Азербайджан на мероприятии будет представлять заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.
По информации сайта News.tj, на мероприятии будут обсуждены цели и задачи, вопросы реализации соглашений, достигнутых между государствами-членами ОЭС, сотрудничества между ОЭС и другими международными организациями.
На встрече будет принята программа помощи ОЭС для Афганистана.