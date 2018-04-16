Добыча нефти и газа выросла в разы

2018-04-16 14:55 | www.oxu.az | 6

В первом квартале 2018 года добыча нефти SOCAR осталась стабильной и составила 1,8 млн тонн. Добыча газа составила примерно 1,6 млрд кубометров и выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), добыча нефти в Азербайджане в январе-марте 2018 года составила 9,7 млн тонн, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,4%, добыча природного газа - 7,3 млрд кубометров (рост на 5,2%).

В SOCAR отметили, что основной прирост добычи нефти и газа пришелся на март. Так, в марте рост добычи нефти зафиксирован на уровне 5,8%, газа – на 12%.

Л.А.

