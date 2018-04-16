Эксперт: Обострение в Сирии оттягивает решение конфликта в Карабахе

2018-04-16 15:05 | www.oxu.az | 7

В настоящее время рассчитывать на то, что нагорно-карабахская проблематика может приобрести тенденции к своему разрешению, крайне преждевременно.

Об этом Oxu.Az сообщил российский политтехнолог Денис Коркодинов.

По его словам, стороны переговорного процесса, среди которых активизировались не только Россия, Армения и Азербайджан, но также Иран и Турция, не могут прийти к однозначному знаменателю в решении существующего территориального спора, в связи с чем не разработан и механизм выхода из армяно-азербайджанского кризиса.

Внимание международного сообщества, в большинстве своем, приковано к Ближнему Востоку, где существует огромный риск крупномасштабной конфронтации между различными блоками стран.

«Южный Кавказ пока не в приоритете мировой политики. Однако судьба закавказских государств всецело зависит от того, какой вектор геополитического развития приобретет ближневосточный регион.

Этот процесс имеет долгосрочный характер, и вряд ли может завершиться в ближайшие 2-3 года», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что до истечения этого периода времени проблема Нагорного Карабаха вряд ли будет иметь положительный исход, а скорее всего, будет по-прежнему находиться в подвешенном состоянии.

Али Мамедов

