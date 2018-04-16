В Китае опубликованы пересмотренные общевоинские уставы НОАК

2018-04-16 17:51 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин подписал указ о публикации трех уставов - устава внутренней службы, дисциплинарного устава и строевого устава Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в которые были внесены поправки.

В общевоинских уставах (общее название вышеуказанных трех уставов) делается акцент на всесторонней реализации идеи Си Цзиньпина об укреплении вооруженных сил и абсолютном руководстве народной армией со стороны КПК.