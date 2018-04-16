Определена сумма финансовой помощи за дома, пострадавшие от оползня на склоне Баил

2018-04-16 16:45 | www.apa.az | 6

С целью выдачи единовременной материальной помощи гражданам, проживающим в 6 частных домах, которые пришли в непригодное состояние в результате локального оползня на территории Джанубдере жилого района Баил 10 февраля 2018 года, премьер-министр Артур Раси-заде подписал соответствующее распоряжение Кабинета министров.

Об этом АПА сообщил заместитель заведующего отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Аппарата ИВ Сабаилского района Исрафил Керимов.

Он отметил, что согласно распоряжению, принято решение выплатить 700 манатов за квадратный метр владельцам 4 частных домов общей площадью 306 кв.м., которые пострадали вместе с предметами обихода и пришли в полностью непригодное состояние в результате произошедшего 10 февраля 2018 года локального оползня на территории под названием Джанубдере, расположенной на жилом участке Баил в Баку, а также владельцам 2 частных домов общей площадью 182 кв.м., которые были частично разрушены и пришли в непригодное для жилья состояние. Кроме того, принято решение о выделении единовременной финансовой помощи на сумму 1500 манатов за пришедшее в непригодное состояние в результате оползня имущество каждого дома.

Указанные средства будут перечислены Исполнительной властью Сабаилского района на банковские счета глав семей в течение 3 дней.

Полный снос 6 частных домов поручен ИВ Сабаилского района.

Отметим, в результате активизации оползневого процесса на склоне Баил в феврале был нанесен ущерб 6 домам, более 90 жильцов были переселены.

98 семьям выплачивается сумма, необходимая для аренды жилья в течение 11 месяцев.