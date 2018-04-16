Азербайджанские военные соревнуются в спорте - ФОТО

2018-04-16 15:12 | www.oxu.az | 5

Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2018-й год, в азербайджанской армии проводятся соревнования по различным видам спорта.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве обороны, в соревнованиях участвуют военнослужащие объединений, соединений и воинских частей. В ходе соревнований, состоящих из нескольких этапов, спортсмены будут состязаться в различных видах спорта.

Командование наградит победителей, которые будут определены по итогам соревнований.