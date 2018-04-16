Газета «Известия» допустила провокацию против Баку

2018-04-16 15:19 | www.oxu.az | 7

Российская газета «Известия» допустила провокацию против Азербайджана, передает Oxu.Az.

Так, на сайте газеты опубликована статья корреспондента Алексея Забродина, который взял интервью у бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

В статье имеется фотография билборда с флагом самопровозглашенного сепаратистского режима Нагорного Карабаха и надписью «Добро пожаловать в Свободный Арцах».

Один из вопросов Саргсяну касается нагорно-карабахского конфликта:

«На самом деле уже тридцать лет существует активная фаза проблемы, но она была и раньше. 25 лет из 30 проходят при посредничестве Минской группы ОБСЕ. В 1994 году при посредничестве России было подписано трехстороннее бессрочное соглашение о прекращении огня. К сожалению, начиная с 2014 года почти каждый день со стороны Азербайджана нарушался режим прекращения огня», - сказал Саргсян, отвечая на вопрос корреспондента «Известия».

Отметим, что главным редактором основанной в 1917 году газеты «Известия» является Арсений Оганесян.

Али Мамедов

