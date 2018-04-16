Си Цзиньпин заявил, что протекционизм несет риск для глобальной экономики

2018-04-16 17:52 | www.trend.az | 6

Нарастающие в последнее время в мире протекционистские настроения усиливают риски и неопределенность для глобальной экономики, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с основателем Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаусом Швабом, передает РИА Новости.

"В последнее время в мире подогреваются идеи антиглобализации и протекционистские настроения, это усиливает риски и неопределенность в мировой экономике. "Четвертая промышленная революция" находится в процессе непрерывного развития, однако она включает в себя немало вызовов и опасностей", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

Китайский лидер подчеркнул, что "в настоящий момент в мире существует много проблем и много вызовов, но все же отвечать на них нужно усилением многостороннего сотрудничества, решать путем равноправного диалога".