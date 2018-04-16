Японская компания планирует наладить в Узбекистане производство бензина из газа

2018-04-16 17:53 | www.trend.az | 6

Японская Kawasaki Heavy Industries Ltd планирует принять участие в строительстве завода по переработке природного газа в бензин (gas to gasoline — GTG) в Узбекистане, передаёт в понедельник Sputnik Узбекистан.

"Kawasaki Heavy Industries изучает вопрос строительства завода по производству бензина из природного газа по технологии GTG", — сообщил РИА Новости в понедельник представитель АО "Узбекнефтегаз".

Представитель "Узбекнефтегаза" уточнил, что японская компания может привлечь кредиты и займы правительства Японии для строительства подобного газохимического завода. "Переговоры находятся на начальной стадии, в апреле-мае намечен визит делегации японской компании для обсуждения проекта", — добавил представитель "Узбекнефтегаза".

Ранее сообщалось, что консорциумом японской Kawasaki Heavy Industries Ltd и турецкой Rоnesans Turkmen в 2018 году планируют построить газохимический комплекс по переработке природного газа в бензин в Овадандепе (Красивый холм) под Ашхабадом. С выходом на проектную мощность комплекс стоимостью 1,7 миллиарда долларов будет ежегодно перерабатывать 1,785 миллиарда природного газа, и производить 600 тысяч тонн высококачественного бензина марки А-92 по стандарту Евро-5.