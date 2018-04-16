Лидер Вьетнама поздравил президента Азербайджана

2018-04-16 17:06 | www.apa.az | 6

Президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Уважаемый господин Президент! От имени вьетнамского государства, его народа и от себя лично искренне поздравляю Вас с избранием на пост Президента Азербайджанской Республики. Вьетнам следит за достижениями Азербайджана под Вашим мудрым руководством и радуется этому. Я уверен, что благодаря Вашему опыту Азербайджан продолжит успешное развитие и усилит свои позиции на международной арене. Я рад, что в последнее время динамично развиваются традиционные дружеские связи между Вьетнамом и Азербайджаном. Нельзя не отметить Вашу важную роль в развитии наших отношений. Господин Президент, я с нетерпением жду Вашего визита во Вьетнам, чтобы обсудить и согласовать направления многостороннего сотрудничества между двумя странами на благо наших народов и их дальнейшего развития. Пользуясь случаем, я хотел бы пожелать Вам и членам Вашей семьи крепкого здоровья. Желаю Вам новых больших успехов в Вашей благородной миссии. Пусть народ Азербайджана под Вашим руководством достигнет значимых результатов в развитии Вашей страны».