Эксперты выразили свое отношение к утверждениям о повышении курса доллара

2018-04-16 17:12 | www.apa.az | 6

«Рост цен на нефть на мировых рынках до максимального за последние три с половиной года уровня привели к формированию профицита на платежном балансе Азербайджана и позитивно сказались на показателях внешнего сектора. Это обеспечивает стабильность курса маната, и даже создаёт стимул для удорожания национальной валюты».

Об этом АПА-Экономикс заявил эксперт-экономист Гулу Ибрагимли. По его мнению, принимаемые в настоящее время правительством и Центральным банком Азербайджана решения нацелены на то, чтобы предотвратить укрепление маната.

Спрос на доллары не повышен

Гулу Ибрагимли отметил, что рост продажи валюты Государственным нефтяным фондом в январе-марте этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года неправильно расценивать как повышение спроса на доллары. Эксперт отметил, что объем продажи валюты Государственным нефтяным фондом для трансфертов в госбюджет был определен правительством еще в прошлом году, при составлении государственного бюджета на 2018 год: «Объем продажи валюты Государственным нефтяным фондом за январь-март соответствует заранее определенному помесячному графику. В частности эта валюта пойдет на погашение внешних обязательств Межбанка. Поэтому здесь не может быть и речи о росте спроса на валюту».

Доллар подешевеет, манат подорожает

Комментируя цены на нефть на мировых рынках в 2018 году, эксперт подчеркнул, что цены не опустятся ниже нынешнего уровня. В пользу данного прогноза он привел намерения ФРС США трижды в этом году повысить учетную ставку. Он также допустил возможность незначительного укрепления маната.

Доверие к манату растет

Бывший министр финансов Азербайджана, эксперт-экономист Фикрет Юсифов также считает, что для удешевления маната нет никаких оснований. Ф.Юсифов отметил, что одним из основных факторов, который может повлиять на курс национальной валюты, является стоимость нефти на мировых рынках. «В то же время, за последние три месяца экспорт по ненефтяному сектору вырос по сравнению с первым кварталом прошлого года на 37%». Эксперт подчеркнул, что в последнее время доверие людей к манату значительно возросло. Основным показателем этого доверия является положительная динамика в манатных банковских вкладах населения.

Нет никаких рисков для снижения курса маната

Депутат Таир Миркишили, анализируя итоги I квартала 2018 года, также считает, что для удешевления маната нет никаких оснований. «По итогам квартала 2018 года экономика в стране выросла на 2,3%, в экономику вложено 3,5 миллиарда долларов инвестиций. За минувший период наши валютные резервы выросли на 2,2 миллиардов долларов до 44,2 миллиарда долларов. Внешнеторговый оборот увеличился на 31%, а объем экспорта - на 24%. Инфляция в первом квартале составила всего 4%, а денежные доходы населения увеличились на 10%. В настоящее время на мировых рынках цены на азербайджанскую нефть выше 70 долларов, а для успешного выполнения государственного бюджета достаточно 45 долларов».