Армянского тренера назвали «петухом»

2018-04-16 15:24 | www.oxu.az | 7

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги (Россия) «Луч-Энергия» отправился на выезд к «Факелу».

Как передает Oxu.Az, в конце первого тайма, при счете 1:0 в пользу «Луча», один из болельщиков гостей прокрался в центральный сектор и бросил в сторону главного тренера своей команды Александра Григоряна живого петуха.

После этого сектор фанатов «Луча» зарядил: «Григорян - петух!» Владивостокские болельщики оскорбляли тренера всю игру - между ними давно идет серьезная вражда.

Григорян сделал заявление по этому поводу сайту Sport24, сказав что, тому человеку дали 15 суток.

«Сначала я думал, что все это недоразумение, - рассказал Григорян. - Но потом, когда увидел, как в масштабах всей страны, так сказать, перемещаются эти люди из Владивостока, я понял, что все проплачивается. Вы же представляете, сколько стоят билеты из Владивостока туда-сюда? Кто-то это преднамеренно делает? Возможно. Кто именно? Я не знаю, мне трудно сказать.

Тут два варианта: либо лично мои враги, которых я на Дальнем Востоке приобрел, либо через меня пытаются повлиять на новое руководство, потому что в «Луч-Энергию» планировались прийти другие руководители. Возможно, все вместе.»

Отметим, что встреча завершилась победой хозяев поля - 3:1. В составе хозяев поля до зимнего перерыва играл и азербайджанский полузащитник Самир Масимов. Однако в феврале его выставили на трансфер.