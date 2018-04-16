В Иране запретили денежные переводы

2018-04-16 15:35 | www.oxu.az | 6

Помощник главы Центробанка Ирана Сеид Ахмед Аракчы заявил о запрете на денежные переводы вне банковской системы.

Как передает Oxu.Az, это решение Центробанка призвано обеспечить стабильность рынка.

Также сообщается, что решение приведет к прозрачности экономики страны, выводу инвестиций и борьбе с контрабандой.

С.Ахмед заявил, что люди, обладающие суммой в 10 тыс. евро, должны вкладывать эти деньги в банки.

Отметим, что ранее из-за экономического эмбарго импортеры в Иране в основном приобретали валюту на черных рынках и в пунктах обмена.

Л.А.

