Сборная Азербайджана встретится в контрольном матче с Казахстаном

2018-04-16 17:20 | www.apa.az | 5

Уточнено проведение ещё одного товарищеского матча сборной Азербайджана. Как сообщает apasport.az, на основании договорённости, достигнутой между Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и Федерацией футбола Казахстана будет проведена товарищеская игра между сборными Казахстана и Азербайджана.

Встреча состоится 5-го июня в столице страны Астане. В рамках этой договорённости за день до игры основных сборных – 4-го июня в Астане встретятся в товарищеской игре сборные Казахстана и Азербайджана, сформированные из футболистов в возрасте до 21 года.

Свисток к началу игры U-21 прозвучит в 17:00, а основных сборных – в 22:00 по бакинскому времени.

Отметим, что кроме этого наша сборная встретится в товарищеских матчах 29-го мая в Баку с Киргизией, а 9-го июня в Риге с Латвией.