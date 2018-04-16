Футбольный клуб вернет деньги болельщикам - ВИДЕО

2018-04-16 15:40 | www.oxu.az | 6

Футбольный клуб «Монако», проигравший в гостях «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:7 в 33-м туре чемпионата Франции, объявил о том, что вернет деньги за билеты своим болельщикам.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте клуба.

После разгромного поражения от столичного ПСЖ руководство «Монако» приняло решение возместить своим болельщикам траты на билеты. Каким образом будут возвращаться денежные средства, пока не объявлено. Клуб заявил, что скоро сообщит детали.

Первые четыре мяча влетели в ворота гостей уже к 27-й минуте первого тайма. Еще три гола были забиты после перерыва. Один из пропущенных мячей был отправлен футболистами «Монако» в собственные ворота.

Победа на «Парк де Пренс» позволила ПСЖ стать чемпионами Франции за пять туров до конца турнира. Титул стал седьмым в истории парижского клуба.