Охранник Освенцима пойдет под суд как несовершеннолетний

2018-04-16 16:05 | www.oxu.az | 5

В Германии бывшему охраннику концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) предъявили обвинения в причастности к геноциду.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на The Independent, 94-летнего мужчину намерены судить как несовершеннолетнего.

Прокуроры Штутгарта заявляют, что гражданин ФРГ, родившийся в Сербии, был сторожем несколько недель - с конца 1942 года до начала 1943-го. Однако за это время в газовые камеры были отправлены примерно 13,3 тысячи человек. Таким образом мужчина, охраняя лагерь, способствовал его работе и был причастен к массовым убийствам.

Как отмечается, немца собираются судить как несовершеннолетнего, поскольку в те годы ему было 19 лет. Через своего адвоката он передал прокурорам, что в то время не имел понятия о целях происходящего, а также не знал всех деталей убийств. Имя обвиняемого не сообщается.