В Турции начался суд над американским священником

2018-04-16 18:05 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Измир на западе страны начался суд над американским священником Эндрю Крейг Брансоном, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что Брансон имел тесные связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который причастен к попытке военного переворота в Турции.

Также сообщается, что Брансон может быть приговорен к тюремному заключению на 35 лет.

Отметим, что ранее во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп попросил Эрдогана экстрадировать Брансона.