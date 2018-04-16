Министерство: Сеть магазинов Bon Appetit уклоняется от уплаты налогов

2018-04-16 17:29 | www.apa.az | 5

Министерство налогов Азербайджана выявило ряд нарушений закона в сети магазинов по производству и продаже сладостей Bon Appetit.

Как сообщили АПА-Экономикс в министерстве, в ходе проведенного оперативного налогового контроля было выявлено, что налогоплательщик вел двойную бухгалтерию, что способствовало уклонению от уплаты налогов. Кроме того, в ходе проведенного осмотра цеха в поселке Бадамдар выявлены 55 человек, работающие без оформления трудового договора. По выявленным фактам нарушения составлены соответствующие акты и изъяты документы «черной бухгалтерии». По факту ведется расследование.