Столтенберг об угрозе терроризма, с которой столкнулась Турция

2018-04-16 16:26 | www.oxu.az | 4

Ни одна страна НАТО не подвергалась террористической угрозе в той же степени, что и Турция.

Об этом, как передает Oxu.Az, сказал в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В рамках визита в Турцию генсек провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

На пресс-конференции по итогам встречи он заявил, что Турция приютила у себя 3 млн беженцев.

Отметив, что Турция информирует НАТО в связи с проводимой в Африне операцией «Оливковая ветвь», Столтенберг подчеркнул, что операция осуществляется прозрачно.

Говоря об ударах, наносимых США, Великобританией и Францией по ряду военных объектов в Сирии, генеральный секретарь сказал, что эти страны не могут закрывать глаза на применение химического оружия и их действия стали ответом на это.