В популярной сети кондитерских в Баку выявлены факты уклонения от налогов

2018-04-16 18:14 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В ходе мероприятий налогового контроля, проведенных министерством по налогам в Баку, были выявлены нарушения закона в сети кондитерских магазинов «Bon Appetit», говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

В ходе оперативных мероприятий налогового контроля было установлено, что путем ведения двойной бухгалтерии налогоплательщик уклонялся от уплаты налогов. Также во время осмотра цеха налогоплательщика, расположенного в поселке Бадамдар, было установлено привлечение к работе 55 граждан без трудового соглашения.

В связи с фактами были составлены соответствующие акты, были изъяты документы «черной бухгалтерии», принадлежащие налогоплательщику. Из объяснений работников стало ясно, что никто из них не заключал трудовое соглашение (контракт). По факту ведется расследование.