В Ереване произошло столкновение между полицией и митингующими

2018-04-16 17:43 | www.apa.az | 6

Ситуация в центре Еревана обострилась.

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», на проспекте Баграмяна в Ереване произошло столкновение между полицией и митингующими. Прорвав полицейский кордон, демонстранты дошли до здания Конституционного суда. Но полиция преградила им путь колючей проволокой. Полицейские применили спецсредства против демонстрантов. Организатор акции, депутат парламента Никол Пашинян госпитализирован.

В настоящее время полиция пытается взять ситуацию под контроль. На территорию были доставлены водометы.

Отметим, массовая акция проводится в знак протеста против назначения Сержа Саркисяна премьер-министром.