Bakcell выступает за достойную работу для всех и экономический рост - ®

2018-04-16 17:48 | www.apa.az | 7

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell является партнером радиопередачи «Глобальные Цели», выпускаемой ASAN Radio и представительством ООН в Азербайджане. Очередной выпуск радиопередачи «Глобальные Цели» будет посвящен восьмой цели в области устойчивого развития, а именно, устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех. Данная «глобальная цель» призвана содействовать предоставлению возможностей людям для нахождения приносящей доход работы, обеспечивающей безопасные рабочие условия и социальную защиту членов их семей. В дополнение к этому, цель также охватывает перспективы для личного развития и социальной интеграции всех людей.

В передаче примут участие глава отдела маркетинга, связей с общественностью и международных отношений проекта ABAD Турана Гасымова, Менеджер проекта ПРООН «Устойчивое управление земельными и лесными ресурсами в ландшафте Большого Кавказа» Эльтекин Омаров а также ковродел Сурая Рзаева. Радиопередача будет транслироваться на радиостанции ASAN Radio в 18:20, 16 апреля 2018 года. Повтор передачи можно будет прослушать 18 апреля (в 11:05) и 20 апреля (в 14:05) на ASAN Radio. Основной целью цикла радиопередач «Глобальные Цели» является повышение уровня осведомлённости общества о «Целях в Области Устойчивого Развития», а также информирование общественности о проектах, осуществляемых для достижения планов на период до 2030 года, а также об ответственности, возлагаемой на различные структуры и граждан, в связи с обеспечением устойчивого развития.

Отметим, что в сентябре 2015 года, мировые лидеры согласовали 17 Целей в Области Устойчивого Развития. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года подразумевает объединение усилий, направленных на искоренение нищеты во всех ее формах, борьбу с неравенством и решение проблем, связанных с изменением климата, и обеспечения того, чтобы никто не был забыт. При поддержке компании Bakcell, в апреле 2018 года на ASAN Radio (100 FM) будут выпущены в эфир 5 радиопередач. Являясь одним из крупнейших инвесторов и работодателей не-нефтяного сектора Азербайджана – компания Bakcell способствует экономическому росту страны, инвестируя в своих работников, предоставляя им безопасные рабочие условия и обеспечивая социальную защиту их семей.