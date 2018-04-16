В Думе идут ожесточенные бои: есть жертвы

2018-04-16 16:37 | www.oxu.az | 5

В сирийском городе Дума, расположенном в Восточной Гуте - крупнейшем пригороде Дамаска, где сохраняются очаги вооруженного сопротивления, идут столкновения между бойцами сирийской Нацгвардии и вооруженными боевиками.

Есть погибшие и раненые, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Столкновения начались в квартале Эр-Рахмани, где, по словам местных жителей, размещается крупный арсенал боевиков. Именно в Думе произошла химическая атака, в которой, по данным ряда СМИ, погибли более 70 человек.