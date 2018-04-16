Эксперт: В Армении возможен госпереворот

2018-04-16 16:48 | www.oxu.az | 6

Сегодняшние акции протеста в Ереване, мало того, что являются действием политического характера, это еще и акция, к которой заранее очень тщательно готовились политические оппоненты Саргсяна.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сообщил руководитель Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

По его словам, сегодня очень сложно сказать, кто именно стоит за этими акциями протеста.

«Но кем бы ни были организаторы, они являются очень сильной политической силой не только в Армении, но и за ее пределами.

На этой стадии, в первые дни акций протеста, эти политические силы вряд ли покажут себя. Им важно, чтобы протесты имели долгосрочный характер и по форме напоминали те события, которые происходили в Армении в июле 2016 года», - сказал Велизаде.

Эксперт уверен, что налицо все признаки приближающегося государственного переворота в Армении, однако все зависит от того, как будут разворачиваться дальнейшие события.

«Если властям удастся быстро сорганизоваться и подавить эти акции, то скорее всего, все на этом и закончится.

Если власти не решаться на серьезные действия, а акции примут массовый характер и выйдут за пределы Еревана, то возможна попытка госпереворота. Насколько успешна она будет, судить сложно», - подчеркнул собеседник сайта.

Велизаде отметил, что характер событий, которые происходят сегодня в Армении, позволяет сказать, что протестующие не признают диалог с действующими властями Еревана.

«Что касается Азербайджана, то для официального Баку важно, чтобы в Армении к власти пришли люди, с которыми можно было бы вести диалог. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз говорил, что нынешнее руководство Армении не в состоянии вести диалог с Азербайджаном и нести ответственность за свои слова», - подытожил политолог.

Отметим, что участники акции, протестующие против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, в понедельник перекрыли несколько центральных улиц Еревана. Между студентами, принимающими участие в акции, и полицейскими произошло столкновение.

Али Мамедов

