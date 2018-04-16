В Ереване в результате столкновений госпитализированы 19 демонстрантов и трое полицейских

2018-04-16 17:49 | www.apa.az | 5

Ранее полиция применила спецсредства против митингующих оппозиционеров, когда те попытались прорваться через колючую проволоку к зданию парламента Армении



Как сообщает АПА со ссылкой на tass.ru, 22 человека получили разной степени ранения во время столкновения полиции и демонстрантов. Среди них - трое полицейских, сообщают местные СМИ.

«Состояние одного из полицейских тяжелое, его сейчас оперируют. У остальных пострадавших легкие ранения, они сегодня выпишутся из больницы», - заявил журналистам руководитель отдела реанимации медицинского центра «Наири» Анатолий Гнуни. Среди пострадавших - инициатор столкновений, депутат парламента Армении Никол Пашинян. Он получил первую медицинскую помощь и вышел из больницы.

Демонстранты пока еще находятся на проспекте Баграмяна. Полиция оцепила местность и требует прекратить несанкционированный митинг. Ранее полиция применила специальные средства против митингующих оппозиционеров в Ереване, когда те попытались прорваться через колючую проволоку к зданию парламента Армении.

В парламенте республики 17 апреля пройдет голосование в связи с выборами нового премьер-министра республики. Правящая Республиканская партия Армении выдвинула на эту должность кандидатуру Сержа Саркисяна. Он завершил 10-летнее пребывание на посту президента страны 9 апреля. Оппозиция проводит акции протеста с целью сорвать это избрание.