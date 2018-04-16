Музыковед раскрыл «секрет успеха» Узеира в Турции

2018-04-16 17:10 | www.oxu.az | 6
Как известно, ряд азербайджанских исполнителей потратили много денег и усилий, чтобы прославиться в Турции.
Среди них: народные артистки Айгюн Кязымова, Бриллиант Дадашова, заслуженные артистки Роя Айхан, Севда Алекперзаде, Тюнзаля Агаева и другие.
Однако реальной популярностью у турецкой публики пользуются не они, а Узеир Мехдизаде, который, казалось бы, палец об палец не ударил для этого.
В настоящее время во многих турецких бутиках и торговых центрах звучат песни Узеира. К примеру, композиция «Yaxşı olar» набрала более 50 миллионов просмотров на Youtube, что примерно в 5 раз больше, чем все население Азербайджана.
Кадры со вчерашнего концерта Узеира Мехдизаде в Турции вызвали широкий резонанс в социальных сетях. Многие радовались его успеху, но большинство назвали певца «дешевкой».
Oxu.Az обратился по этому поводу к музыковеду, пианисту и педагогу Мухтару Абсейнову.
Музыковед объяснил факт бешеной популярности Узеира тем, что люди больше стали тяготеть к примитивной музыке:
«Общество – как новорожденный ребенок, оно хочет того, к чему его приучили, и не смотрит на другое.
Примитивная музыка была во все времена. Если сейчас пропагандируют такую музыку, то люди к ней привыкнут и полюбят».
Абсейнов заявил, что Узеир не «виноват» в своей чрезмерной популярности:
«Раньше существовала цензура. Дешевые певцы участвовали только в свадьбах и нигде больше. В эфир приглашали только образцовых музыкантов, доступ дешевой музыки в эфир был закрыт. Сейчас цензуры нет, люди имеют легкий доступ к музыке через интернет.
В чем виноват исполнитель? Он пишет песни и исполняет их, хочешь слушай - хочешь не слушай. Насильно мил не будешь. Реальность такова, что у певца есть поклонники, которые пропагандируют его.
В свое время пропагандировали Шовкет Алекперову, Рашида Бехбудова, Флору Керимову. Людей приучали к качественной музыке. Тогда существовали профессиональные музыканты. Сейчас такого нет».
Говоря о популярности Узеира в Турции, педагог сказал, что в Турции тоже наблюдается тенденция к примитивной музыке:
«В Турции также много музыкального примитива. Таких исполнителей, как Сезен Аксу, Ышын Караджа, Сертап Эренер, не пропагандируют, а вместо этого продвигают всякий примитив. Раньше был популярен Исмаил YK, сейчас - Узеир.
Примитивную музыку любят, спрос на нее высок. Поэтому у нас слушают не Севду Алекперзаде, а Узеира. Люди, которые не могут оценить Сезен (Аксу), выбирают Узеира».