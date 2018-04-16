AZAL и AzTA провели встречу с партнерами - ФОТО + ВИДЕО

2018-04-16 17:12 | www.oxu.az | 6

Национальный авиаперевозчик Азербайджана и Ассоциация туризма Азербайджана (AzTA) провели совместную встречу с официальными партнерами и агентами авиакомпании AZAL.

Как передает Oxu.Az, в рамках встречи вице-президент ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», исполнительный директор пассажирской авиакомпании AZAL Эльдар Гаджиев рассказал о важных изменениях и нововведениях в правилах авиакомпании, в том числе первого национального лоукостера Buta Airways.

Были выслушаны пожелания и предложения со стороны туристических компаний и агентств по продажам.

На встрече были также обсуждены перспективы сотрудничества с Ассоциацией туризма Азербайджана.

По итогам плодотворной встречи AZAL наградил наиболее активных партнеров и агентов, а пятерке лидирующих туристических агентов были вручены именные сертификаты. Было отмечено, что подобные встречи впредь будут носить регулярный характер.