Лидер Китая поздравил президента Азербайджана

2018-04-16 18:51 | www.apa.az | 5

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает АПА, в поздравительном письме говорится:

«Уважаемый господин президент. Я очень переизбранию Вас на пост президента Азербайджанской Республики. Передавать Вам самые искренние поздравления для меня большая честь. Китай и Азербайджан являются традиционно дружественными партнерами в области сотрудничества. После установления дипломатических отношений постоянно укрепляется политическое доверие обеих сторон, углубляется прагматическое сотрудничество во всех областях, отношения между двумя странами постоянно развиваются. Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном. Хочу поднять сотрудничество с вами во всех сферах на новый уровень во имя процветания наших народов.

Недавно азербайджанская сторона подала заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве государства-наблюдателя. Китайская сторона придает большое значение заявке азербайджанской стороны и будет рассматривать ее с государствами-членами ШОС. Желаю Вам крепкого здоровья и больших успехов на посту президента.

Желаю Вашему государству процветания, народу – благополучия».