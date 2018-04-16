Министерство: «Bon Appetit» уклоняется от уплаты налогов

2018-04-16 17:57 | www.oxu.az | 6
Министерство налогов Азербайджана выявило нарушения в сети магазинов «Bon Appetit».
Как сообщили Oxu.Az министерствe, в ходе оперативных проверок было выявлено, что налогоплательщик использует «черную бухгалтерию».
«Еще одно нарушение – это привлечение в цеху сети магазинов, расположенном по адресу: поселок Бадамдар 55, работников без заключения трудового договора», - сказано в сообщении.
В сообщении сказано, что в связи с выявленными нарушениями разработаны акты, изъяты документы «черной бухгалтерии», ведутся соответствующие расследования.