Министерство: «Bon Appetit» уклоняется от уплаты налогов

2018-04-16 17:57 | www.oxu.az | 6

Министерство налогов Азербайджана выявило нарушения в сети магазинов «Bon Appetit».

Как сообщили Oxu.Az министерствe, в ходе оперативных проверок было выявлено, что налогоплательщик использует «черную бухгалтерию».

«Еще одно нарушение – это привлечение в цеху сети магазинов, расположенном по адресу: поселок Бадамдар 55, работников без заключения трудового договора», - сказано в сообщении.

В сообщении сказано, что в связи с выявленными нарушениями разработаны акты, изъяты документы «черной бухгалтерии», ведутся соответствующие расследования.